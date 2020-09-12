ليبيا – علّق عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة المشارك في اجتماعات القاهرة على المبادرة التي سيتمُّ طرحها من قبل وفد ليبي يمثّل المنطقة الغربية على المسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية، المعنيّة بالملف الليبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الحلّ السياسي بين كافّة الأطراف.

بن شرادة اعتبر أنّ مبادرة الوفد تشمل أيضًا إقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينتي سرت والجفرة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، وإخراج كافّة القوّات من منطقة الهلال النفطي وتولّي قوّات محلّية عملية تأمين المنشآت، بإشراف كامل من الأمم المتّحدة.

وأشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أنّ الشعب الليبي يرفض سيطرة تيار سياسي أو إيديولوجي على مؤسّسات الدولة، داعيًا إلى دور أكبر لمصر في المنطقة الغربية لتفعيل الحلّ السياسي، ومتّهمًا لجانًا إلكترونية تتبع جماعة “الإخوان” بتشويه صورة مصر في ليبيا.

وقال: “إن تيار الإخوان والجماعات الراديكالية مرفوضة بشكل كامل في ليبيا ودورها غير مؤثر، والشعب الليبي يرفض حكم الإسلام السياسي وخاصّة الإخوان”.

ولفت إلى ضرورة وجود زيارات متبادلة بين المسؤولين المصريين والممثلين عن المنطقة الغربية لليبيا، وممارسة القاهرة ضغوطات على دول إقليمية لعدم التدخّل في الشأن الليبي.

كما أوضح أنّ الوفد يدعم هيكلة المجلس الرئاسي، بحيث يضم رئيسًا ونائبين وفصل الحكومة عنه، مشدّدًا على أهميّة الإطاحة بكافّة الشخصيات الليبية التي تدير المشهد الحالي، والدفع بشخصيات وطنية تتولّى شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.