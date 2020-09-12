تونس.. قيس سعيّد يؤكد إصراره على مكافحة الفساد وعدم التسامح مع أي كان

تونس.. قيس سعيّد يؤكد إصراره على مكافحة الفساد وعدم التسامح مع أي كان

تونس – جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد إصراره على مكافحة الفساد في كل المجالات و”عدم التسامح مع أي كان”، وذلك خلال لقائه يوم الجمعة مع هشام المشيشي رئيس الحكومة.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية بأن اللقاء تناول “الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة منها الصحية المتعلقة بكوفيد 19 وكذلك الأضرار التي لحقت بعدد من الأشخاص والبيوت على إثر الأمطار الغزيرة التي نزلت أمس وتسببت في وفاة شخصين اثنين جرفتهما السيول”.

وتطرق اللقاء أيضا إلى “الوضع السياسي العام منذ انطلاق الحكومة في عملها” كما تم التركيز خلال اللقاء على “الوضع الأمني في البلاد، خاصة إثر العملية الإرهابية الأخيرة”.

المصدر: الرئاسة التونسية