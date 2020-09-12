ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنّ من يظهر على السطح والمشهد الحالي هم الفاسدون والمتملّقون والغوغائيون فقط.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد، إلى أنّ الاجتماعات المنعقدة في المغرب والقاهرة عبارة عن مهزلة.

واعتبر أنّ مصر شريكة بما وصفه بـ”العدوان”، وفي حال فتح صفحة جديدة معها لا تكون بهذه الطريقة عبر إرسال وفد هزيل دون التنسيق مع الجهات المعنية، معتبرًا أنّ الهدف من اجتماعات القاهرة هو التخريب على حوار المغرب.

وأضاف العضو الموالي لتركيا بالقول : “كل من ذهب للاجتماعات يريد البحث عن المناصب والكراسي، ومن توجّه إلى القاهرة هدفه بيع المتواجدين في المغرب. السراج يشنُّ حربًا نفسية على ثوار فبراير بشكل غير اعتيادي، خاصّة عَقِب قراره تعيين محمد بعيو في منصب رئيس المؤسّسة الليبية للإعلام، فهذا قمّة التحدي لمشاعر أهالي الشهداء”.

كما استطرد في حديثه بالقول: “هناك الكثير من القرارات التي ستؤخذ في المستقبل ضدّ فبراير وتمكين الأزلام وأتباع حفتر من المناصب، فما لم يتم تحقيقه خلال الحرب سيحققوه هكذا. لو دخل حفتر طرابلس لن يحكم وحده، بل سيضع أشخاصًا يضعهم السراج الآن”.

وأكّد عبد العزيز في ختام حديثه على أهمية الانتفاضه والخروج بثورة لمحاسبة الفاسدين، ففبراير ما زالت حيه وموجودة، داعيًا الثوّار الذين ما زالوا على العهد ولم تتسلل لهم الحرب النفسية والرشاوي إلى عمل تنسيقيات كما حدث عام2011.