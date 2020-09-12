فنزويلا – كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن السلطات أحبطت مخططا تخريبيا في مصفاة النفط “إل باليتو” وقبضت على جاسوس أمريكي مسلح كان يتجسس على أكبر مصفاتين بالبلاد “أمواي” و”كاردون”.

وقال مادورو خلال اجتماع عبر فيديو كونفرنس مع الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي الفنزويلي: “اعتقلنا أمس جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون كان يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون”.

وأضاف أن المقبوض عليه هو من قوات مشاة البحرية الأمريكية وكان قد خدم في قواعد عسكرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالعراق.

وتابع: “كانت بحوزته أسلحة متخصصة ثقيلة ومبلغ كبير من الدولارات وأشياء أخرى نقلناها مباشرة إلى مكتب المدعي العام وهو الآن يدلي باعترافاته”.

وقال إن وزير النفط طارق العيسمي وفريق مهدنسين أحبطوا قبل يومين، خطة لتنفيذ تفجير في مصفاة “إل باليتو” الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب العاصمة كاراكاس.

وتعتبر مصفاة “كاردون”، التي تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل يوميا، جزءا من مركز “باراجوان” لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد وثاني أكبر مصفاة في العالم بقدرة تكريرية معلنة تصل إلى مليون برميل يوميا ما يعادل 72% من قدرة المعالجة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.

المصدر: نوفوستي