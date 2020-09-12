ليبيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المغربي ناصر بوريطة هاتفيًا طيفًا من الملفّات الإقليمية والدولية المُلحّة، بما فيها النزاع الليبي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

الخارجية الروسية ذكرت في بيان لها وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” أنّ الوزيرين خلال المكالمة التي جرت أمس الجمعة بمبادرة من الجانب المغربي “أكّدا سعي موسكو والرباط المشترك إلى تعميق الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية والإقليمية الرئاسية”.

وأضافت: “في هذا السياق، تم تبادل الآراء بشأن قضايا ليبيا ومالي والصحراء الغربية والتسوية في الشرق الأوسط”.