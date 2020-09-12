سويسرا – أصدرت محكمة سويسرية حكما بالسجن 50 شهرا على “أمير” فنترتور أحد قياديي “داعش” في سويسرا، بعد إدانته بتقديم الدعم وخدمات التجنيد للتنظيم.

وقال ممثلو الادعاء، إن “الرجل الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية سافر إلى مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا عام 2013، وانضم إلى وحدة قتالية موالية لداعش هناك”.

وأضافوا، أن “المدان (34 عاما) استغل شهرته كمحارب لتشجيع بضعة أفراد على الانضمام للتنظيم”، واصفين إياه بأنه “شخصية سلفية قيادية في سويسرا”، وكان على تواصل مع بعض المدانين بأنشطة التجنيد لصالح “داعش” في أوروبا.

وقالت المحكمة الاتحادية، إن “المدان الذي لم يتم الكشف عن هويته عملا بقواعد قانونية سويسرية دفع ببراءته، لكن المحاكمة انتهت بإدانته بتهمتي دعم منظمة إجرامية والتورط في أعمال عنف”.

ولم تشهد سويسرا هجمات دموية مرتبطة بالإرهاب مثل التي وقعت في ألمانيا وفرنسا، لكنها حددت مئات من المقيمين اعتبرتهم مصادر تهديد وغادروا سويسرا إلى مناطق الحرب.

المصدر: “رويترز”