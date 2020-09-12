محمد صلاح يسجل أول أهداف ليفربول في الموسم الجديد للدوري

محمد صلاح يسجل أول أهداف ليفربول في الموسم الجديد للدوري

إنجلترا – سجل المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، أول أهداف فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وجاء هدف “الفرعون” المصري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ4 من المباراة التي تجمع حاليا “الريدز” بطل الدوري مع ضيفه ليدز يونايتد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء ضمن منافسات الجولة الأولى من “البريميرليغ”.

وبهذا الهدف، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أول أهداف “الريدز” في “البريمرليغ” في 4 مواسم متتالية.

وسبق لصلاح أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 2018-2019، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.

المصدر: RT