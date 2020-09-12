ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت، خمسة شروط لتأكيد تماثل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجدّ للشفاء، وهي الشروط التي اعتمدتها اللجنة العلمية بالمركز.

المركز الوطني أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنّ الشرط الأوّل بالنسبة للمرضى ذوي الأعراض أنه يجب مرور عشرة أيام من بداية ظهور الأعراض، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية على الأقلّ بدون أعراض، (حيث لا توجد حمّى، ودون استخدام خافضات الحرارة، وتحسّن في باقي الأعراض).

أما بالنسبة للحالات التي ليس لديها أية أعراض فيجب مرور عشرة أيام بعد ظهور النتيجة الموجبة لاختبار «RT-OCR»، ويستثنى من ذلك الحالات الحرجة التي يجب الاعتماد على إجراء الاختبار «RT-OCR»، بحيث تكون النتيجة سلبية لإعلان شفائها.

وأشار إلى أنّ الشرط الرابع يفيد بأنه ليس هناك داعٍ لإجراء اختبارات لإنهاء العزل المنزلي، فالأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم موجبة في الاختبار ولم تظهر عليهم أعراض مرضية أو كانت لديهم أعراض خفيفة، فيمكنهم إنهاء الحجر المنزلي، بعد مرور عشرة أيام على تشخصيص الحالة وإضافة يوم واحد يكون فيه المريض خاليا من الحرارة بدون استخدام خافضات الحرارة، مع حدوث تحسّن في باقي الأعراض.

وأخيرًا الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة فلا بدَّ من بقائهم مدّة قد تصل إلى 20 يومًا من بداية ظهور الأعراض.

يذكر أنّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تعافي 11,922 حالة بعد اعتماد بروتوكول الشفاء الجديد، ليكون الإجمالي العام في ليبيا 12,100 حالة.