اليمن – شن التحالف العربي في اليمن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، على هدفين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله” الحوثيين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان والمتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وضاح الدبيش، أن مقاتلات شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

وقال المتحدث إن التحالف استهدف اجتماعا لقيادات رفيعة‬⁩ لجماعة “أنصار الله” في المعسكر.

ولم يؤكد التحالف تعرض الرياض لهجوم، ولكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الحوثيون أنهم هاجموا “هدفا مهما” في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

المصدر: رويترز