مصر – أوضح وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن “ما يحدث الآن من اهتمام بالترع لم يحدث مثله في عهد محمد علي”.

وأضاف عبد العاطي، في حوار مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر”، إن الري الحديث يشبه (حقنة في العضل) تصل بشكل مباشر للنبات ويساهم في تقليل السماد المستخدم، وأوضح أن هذا التشبيه ذكره له أحد الفلاحين.

وتابع عبد العاطي: “تبطين الترع والري الحديث على رأس أولوياتنا في الوزارة”.

وأوضح وزير الري أن الوزارة ستقوم بتأجير مناطق من جسور الترع التي تم تبطينها للشباب بأجر رمزي (علشان ينتج ويحافظ على نظافة الترعة).

وقال عبد العاطي إن وزارة الري وضعت يدها في ملفات لم يقترب منها أحد منذ 50 و60 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية