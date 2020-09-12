واشنطن – خفضت وكالة “موديز” الدولية التصنيف الائتماني لتركيا من “بي1” إلى “بي2″، مع نظرة مستقبلية “سلبية”.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوكالة الدولية المذكورة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، ذكرت فيه أنها قامت بتحديث تصنيفها الائتماني لتركيا.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى وجود 3 عوامل رئيسية تلعب دورًا في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، وهي المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.

جدير بالذكر أن الوكالة المذكورة لم تجر أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو/حزيران الماضي، وهو التاريخ الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقًا لتحديث التصنيف.

الأناضول