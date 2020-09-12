روسيا – تمكن البطل الروسي سيرغي أغاجانيان الملقب بـ”هالك” من جر طائرة من طراز CRJ 200 Bombardier تابعة لشركة شركة UVT، تزن 16 طنا لمسافة 35.4 متر، خلال دقيقة واحدة وثلاثين ثانية.

ونجح أغاجانيان في تحديه الذي أقيم في مطار مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية، وهو ينفخ وسادات تدفئة طبية سعة 3 لترات حتى انفجارها.

وسجل أغاجانيان الذي يترأس منظمة “الاتحاد الروسي للقوة القصوى” رقما قياسيا جديدا على الصعيدين، المحلي في روسيا والعالم، وقال إنه استعد لهذا التحدي لعامين كاملين.

ويشتهر أغاجانيان بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية في هذا النوع من التحديات.

المصدر: رابتلي