ليبيا – كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عن إحتمالية حدوث انهيار وشیک لكل الإنجازات بسبب ما تتعرض له وزارة الصحة، مؤكداً على أنه لن يتخلى عن مسؤوليته ومازال يقاوم لعدم حدوث ذلك.

هيثم قال في تصريحات له اليوم السبت إن الوزارة عازمة على تقديم تحليل مالي مقارنة مع السنوات السابقة مع عرض مرئي لما أنجز على الأرض.

وأضاف:” يؤسفني أن أعلن أن خطر جائحة كورونا في مستوی خطير ويهدد الرجال والنساء والشيوخ، وزارة الصحة تتعرض للابتزاز السياسي وحجب وتأخير في صرف مخصصات الوزارة من قبل بعض أعضاء المجلس الرئاسي”.

وحمّل بعض أعضاء الرئاسي مسؤولية انهيار النظام الصحي مستدلاً على مستندات وقرارات

وتعليمات تثبت ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة نواجه صعوبة في استكمال تنفيذ خطة مكافحة الجائحة نتيجة الضغوط السياسية.

كما أردف:” لم نرد على الاتهامات الموجهة إلينا وكان الرد بالمشروعات الفعلية وتركنا المجال للجهات الرقابية للقيام بعملها، نحن على استعداد لتلقي ملاحظات الجهات الرقابية والتي تعاملنا معها مسبقا بشكل تام وفي

تجاوب كامل”.

وأعلن عن تعرضه لمحاولة اغتيال سياسي بعد وقت قليل من خروجه من اجتماع طارئ مع رئيس المجلس

الرئاسي، مضيفاً”رغم حملات التشويه لن نبيع وطننا وذممنا ففي كل حي وشارع هناك ليبيون شرفاء”.

وإختتم مبدياً أسفة إزاء ما وجده من صعوبه في التوصل لتنفيذ المرحلة النهائية لخطة مكافحة كورونا بسبب العراقيل ورغم ذلك كل المراحل المهمة قد أنجزت على حد قوله.