المغرب – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المغربي ناصر بوريطة هاتفيا طيفا من الملفات الإقليمية والدولية الملحة، بما فيها النزاع الليبي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين خلال المكالمة التي جرت امس بمبادرة من الجانب المغربي “أكدا سعي موسكو والرباط المشترك إلى تعميق الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية والإقليمية الرئاسية”.

وأضافت: “في هذا السياق، تم تبادل الآراء بشأن قضايا ليبيا ومالي والصحراء الغربية والتسوية في الشرق الأوسط”.

كما ناقش الوزيران الأهداف العملية في مجال تطوير الروابط الثنائية متعددة الاتجاهات، بما يشمل تنظيم الجلسة الثامنة للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي المشتركة بين البلدين والتي ستستضيفها موسكو، علاوة على التحضيرات لزيارة بوريطة القادمة إلى روسيا.

المصدر: RT