الولايات المتحدة – أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute)، بلوغ أصول 89 صندوقا سياديا حول العالم 7833.9 مليار دولار، حسب أحدث بيانات للمعهد.

وحسب مسح لوكالة الأناضول، تصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي قائمة أكبر الصناديق، محققا أصولا قيمتها 1108.7 مليارات دولار، يليه صندوق شركة الصين للاستثمار بأصول قيمتها 940.6 مليار دولار.

وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرهم جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) وأصوله 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالميا.

وخلفه صندوق الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) بأصول قيمتها 533.7 مليار دولار تضعها في المركز الرابع عالميا، ثم صندوق الاستثمارات العامة (السعودية) بأصول 390 مليار دولار (الثامن عالميا).

ويحتل صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المرتبة العاشرة عالميا، حيث تبلغ أصوله 305.2 مليارات دولار.

وتشتمل قائمة الـ10 الكبار عالميا، صندوق محفظة الاستثمار التابع لمؤسسة النقد بهونغ كونغ (الصين) في المركز الخامس بأصول 528.1 مليار دولار، وصندوق جي اَي سي (سنغافورة) سادسا بأصول 453.2 مليار دولار.

ويحتل صندوق تيماسيك القابضة (سنغافورة)، المركز السابع عالميا بأصول تبلغ 417.4 مليار دولار، وفي المركز التاسع صندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي (الصين) وأصوله 325 مليار دولار.

ومعهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute)، هو معهد متخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، يرصدها ويحدثها مع التغيرات التي تطرأ عليها دوريا.

و”صناديق الثروة السيادية” كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وهذه الصناديق بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.

وكالات