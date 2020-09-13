ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس السبت إنّ أنقرة تؤيد الحوار غير المشروط دائمًا حول أزمة شرقي المتوسّط، مؤكّدًا أنّ الطرف المُحِقّ لا يتهرّب من الحوار وطاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، إثر لقائهما في مركز بالاك السياحي، في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، وفقًا لوكالة “الأناضول”.

وأكّد تشاووش أوغلو، في حديثه عن الوضع في منطقة شرق البحر المتوسّط أنّ “تركيا تؤيّد الحوار غير المشروط دائمًا. الطرف المحق لا يتهرّب من الحوار وطاولة المفاوضات”.

أما بخصوص الأزمة الليبية، فأعرب الوزير التركي عن تفهّمه لقلق مالطا إزاء الوضع الراهن هناك، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية.

وأضاف أنّ تدهور الوضع في ليبيا أثّر على مالطا قبل أيّ دولة أوروبية، مقدّمًا شكره إلى مالطا على موقفها الموضوعي تجاه الأزمة الليبية.

وشدّد على ضرورة تسريع العملية السياسية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وحلٍّ يشمل الجميع، ومن ثمّ التحضير لانتخابات، قائلًا: “نعمل مع مالطا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا”.