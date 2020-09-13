إيطاليا توافق على استقبال مهاجرين عالقين في المتوسط منذ 40 يوما

إيطاليا توافق على استقبال مهاجرين عالقين في المتوسط منذ 40 يوما

إيطاليا – أعلنت منظمة “ميديتيرانيا” غير الحكومية أن السلطات الإيطالية وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين عالقين على متن ناقلة نفط في البحر المتوسط منذ أكثر من شهر.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين وعددهم 25 سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو في صقلية جنوب إيطاليا لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا “الكابوس”.

ويوم الجمعة نقل المهاجرون إلى سفينة “ماري جونيو” التابعة لـ”ميديتيرانيا”، بعد أن ظلوا في عرض البحر قبالة سواحل مالطا على متن ناقلة النفط “ميرسك إتيان” الدنماركية منذ أغسطس.

وقالت “ميديتيرانيا” إن هؤلاء المهاجرين يمرون “بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط”.

المصدر: رويترز