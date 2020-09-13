دبي – ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي شابا خالف الحجر المنزلي المفروض عليه إثر إصابته بفيروس كورونا، متعمدا كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن “الشاب لم يكتف فقط بمخالفته لقوانين الحجر المنزلي، وإنما تعمد عن قصد وتهاون واضح أن يعلن ذلك عبر تصويره مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه إصابته بالفيروس، وهو ما أثار حفيظة أفراد المجتمع بهذا التصرف غير المسؤول الذي يعرض من خلاله حياة الآخرين للخطر”.

وأكد الجلاف، أنه “لا تهاون أبدا مع كل من يخالف قوانين الدولة والتي تم سنها لحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على سلامتهم، مشيرا إلى القرار الصادر من النائب العام رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات، بمعاقبة كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي، أو الامتناع عن تنفيذها بغرامة قدرها 50 ألف درهم”.

ودعا الجلاف إلى ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن جائحة كورونا، وعدم مخالفة القوانين واللوائح تجنبا للمساءلة القانونية.

المصدر: “وام”