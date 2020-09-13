ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الخميس على تقرير تضمّن كافّة الأعمال التي أنجزها جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ تشكيله.

الثني بحث خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الجهاز -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمله وكيفية حلّها.

وفي هذا الصدد، وافق رئيس الحكومة على تخصيص ميزانية تسييرية للجهاز اعتبارًا من شهر مارس لعام2021، إضافة إلى تخصيص ميزانية لبعض المشروعات المتعاقَد عليها من قبل الجهاز خلال فترات سابقة، حيث أنّ الغرض من تخصيص هذه الميزانية لاستكمال بعض المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما وافق الثني على انتداب عدد من الموظفين للعمل في الجهاز ،مصدرًا تعليماته بضرورة تحديد احتياجات الجهاز تمهيدًا لتوفيرها من أجل تسهيل العمل.