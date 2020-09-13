سوريا – اكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إن الحكومة ستعمل على تعويض ما خسرته الثروة الحرجية جراء الحرائق عبر تكثيف خطط التشجير في المناطق المتضررة.

جاء ذلك خلال جولة لعرنوس على رأس وفد حكومي على الأراضي التي تعرضت للحرائق في ريف حماة الغربي، ضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والزراعة.

وبدأت الجولة من موقع الحريق بين جورين والصلنفة، ثم “التقى الفعاليات الحكومية في الغاب والمجتمع المحلي في قريتي الفريكة وشطحة” حسب صفحة وزارة الزراعة.

وذكرت صفحة رئاسة الوزراء أن عرنوس زار إحدى نقاط الجيش السوري في الحيلونة واللقبة التي شارك عناصرها فرق الإطفاء في عمليات إخماد النيران وأثنى على جهودهم ومساهماتهم الفاعلة في التعامل مع الحريق وسرعة إخماده.

وتعرضت الأراضي الزراعية والحرجية في ريف حماة الغربي لسلسلة حرائق متنقلة كانت الأكبر والأكثر ضررا لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ عقود.

وحتى الآن ما زالت الأضرار الناجمة عن الحرائق غير محددة بدقة وإن كانت التقديرات الأولية تشير إلى مئات الهكتارات في حماة وطرطوس.

المصدر: RT