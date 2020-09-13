ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي إنّ ما وصفها بـ “أوروبا العجوز” بقيادة فرنسا تبذل قصارى جهدها لإبعاد تركيا عن ليبيا، وهناك جيش جرار من الليبيين من العملاء والمغفّلين والسذج تقف مع أوروبا بقيادة فرنسا لتحقيق هذا الهدف، حسب تعبيره.

السباعي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أريد أن أقول لأنصار عملية بركان العضب، مدنًا وقبائل ومناطق وأفرادًا، حينما كانت الفاغنر والقوات المساندة لها تحاصر طرابلس وتدكّها بجميع أنواع الأسلحة لم نجد نصيرًا بعد الله إلا تركيا، فقد تخلّى العالم كلّه عنّا، وكان تدخّل تركيًا مفصليا وليس ثانويًا”.

واعتبر أنّ التفريط في هذا الحليف الاستراتيجي يعني رجوع الفاغنر والقوات المساندة لها إلى “ميدان الشهداء”، ولن تغني وعود أوروبا ولا السفير الأمريكي شيئًا بعد ذلك.