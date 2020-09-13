ليبيا – قالت وزارة الخارجية السودانية إنّها أجلت بالتنسيق والتعاون مع المنظّمة الدولية للهجرة والسفارة السودانية في طرابلس، 160 مواطنًا سودانيا من ليبيا.
وزارة الخارجية السودانية أوضحت في بيان لها بحسب صحيفة “اليوم السابع” أنّ المواطنين السودانيين وصلوا إلى الخرطوم أمس السبت، بعد جهود كبيرة بذلتها في تنظيم هذه الرحلة مع اللجنة العليا للطوارئ الصحّية والطيران المدني ووزارة الصحّة الاتحادية.
يذكر أنّ وزارة الخارجية السودانية وبالتنسيق مع المنظّمة الدولية للهجرة، تقوم بتنظيم رحلات الإجلاء للسودانيين من ليبيا منذ الأول من يونيو عام 2019 وحتى الآن، وبلغ عدد رحلات الإجلاء 13 رحلة منها واحدة من مدينة بنغازي، وتم إجلاء ما يفوق 5 آلاف مواطن سوداني من ليبيا جوًا، إلى جانب تنظيم 15 رحلة برًا.