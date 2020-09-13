ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أنّ عملية تدوير الخردة السياسية تتصاعد وتيرتها هذه الأيام.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إنّه عندما يبحث الشأن الليبي خارج التراب الليبي سينتج عنه صناعة خارجية مغشوشة غير صالحة للاستعمال.

وأضاف: “ليبيا تنتصر وسيحبط الثوار ما يحاك من صفقات لتقاسم المناصب، كنا نأمل أن يصبح السراج بطلًا وطنيًا؛ لكنه اختار البساط الأحمر والتحاور في عواصم العالم وقصورها، وتافف عن المشي في شوارع مدننا ليتحدث إلى المواطنين في طوابير الوقود والسيولة وفي مواقع الخدمات البائسة. الأيام القادمة ستكون قاسية عليه”.