سويسرا – واجهت الشرطة السويسرية في مدينة برن مئات الشباب بخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق موكبهم وهم ويسيرون في كرنفال، دون رخصة، نحو وسط المدينة.

وقعت هذه الاحتكاكات مساء السبت عندما بدأ الشباب يتجمعون في شمال شرق مدينة برن، حسب الشرطة المحلية وتقارير إعلامية، في موكب من المركبات التي كانت تصدح بالموسيقى في احتفال، وفقا للافتات، بـ “كرنفال الشوارع”.

وواجه الشباب الشرطة عندما منعتهم من التقدم بـ “بزجاجات وحجارة”، فضلا عن نصبهم “حواجز واضرموا فيها النيران وأطلقوا عددا من العبوات النارية” حسب الشرطة المحلية التي أضافت أنه “بعد عدة إنذارات تم استخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لمنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة ولحماية قوات التدخل ولمنع تدهور الوضع” مع عمليات تفتيش هويات العشرات من الشبان.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية.