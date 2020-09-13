العثور على مومياء دب انقرض منذ 15 ألف عام في سيبيريا (صور)

العثور على مومياء دب انقرض منذ 15 ألف عام في سيبيريا (صور)

سيبيريا – عثرت مجموعة من الرعاة في ياقوتيا، على مومياء دب الكهف الذي انقرض قبل 15 ألف عام. وعمر المومياء المكتشفة نفسها، حسب التقديرات الأولية، حوالي 39 ألف سنة.

وذكرت صحيفة “سيبيريا تايمز” أن الاكتشاف بات قفزة حقيقية في تاريخ العلوم العالمية، لأن العلماء في السابق، عثروا فقط على عظام هذا الوحش. وفي المومياء المكتشفة في سيبيريا، تم بفضل التربة المتجلدة، الحفاظ على الأسنان والفروة والأنف وجميع الأعضاء الداخلية.

الآن ستتم دراسة بقايا هذا الحيوان في الجامعة الشمالية الشرقية الفيدرالية في ياكوتسك. ولتحديد العمر الدقيق للدب، سيستخدم الباحثون تحليل الكربون المشع.

دب الكهف (Ursus spelaeus) هو نوع الدببة من عصور ما قبل التاريخ عاشت في أوراسيا وانقرضت منذ حوالي 15 ألف عام.

المصدر: لينتا رو