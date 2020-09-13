ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه أنّ العقبات التي تقف أمام تطبيق أيّ مخرجات، سواء كانت صادرة عن حوار المغرب أو جنيف أو الحوار الشامل التي تسعى له البعثة الأممية، كبيرة جدًا.

الفقيه قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد: إن دولًا عديدة أصبحت تتدخّل في الأزمة الليبية وليست دولًا خدمية كما كان في السابق. معتقدًا أنّ النقطة الإيجابية تتمثّل بأنّ الدول الكبرى المتدخّلة أصبحت تعلم أنّ الحلّ في ليبيا ليس عسكريًا؛ لذلك هي تبحث عن حلّ سياسي سلمي وتدعم وقف إطلاق النار في ربوع ليبيا، رغم أنه لم يطبّق بالشكل الصحيح، على حد قوله.

وأشار إلى أنّ حوار المغرب وجنيف هدفهما ترسيخ وقف إطلاق النار و تهيئة الظروف للخروج من هذا الوضع الراهن لوضع أفضل، لافتًا إلى أنّه من أبرز العقبات التي ستواجه أيّ حوار هي توحيد أهم جسم في الاتفاق السياسي وهو مجلس النواب.

وأصاف: “جزء من مجلس النواب ما زال تحت سيطرة حفتر مع العلم أنه يحاول الخروج من سيطرته، أما الجزء الآخر فهم في طرابلس. بالإمكان جمعهم واتخاذ آلية تطبيق المادة 16، فإذا خرجنا بوثيقة تحدّد هرم الدولة نستطيع أن نصل لمرحلة مستقرّة. أما الشروط التي وضعت فكل شرط بحتاج إلى عام لتطبيقه؛ مما يعني الوقوع في ذات الدوّامة الأولى، الحلّ الجذري هو الخروج من المرحلة الانتقالية بدستور”.

كما أردف: “حوار المغرب و جنيف يرسّخان مبدأ إيقاف الحرب وتحجيم حفتر، وعدم وجوده في الحوارات و إظهاره على الرغم من التحشيدات الكبيرة التي لا تدل على جدية وقف إطلاق النار، إذا تمّت التفاهمات الدولية على انسحاب المرتزقة لن يكون هناك أزمة بين الليبين؛ لأنها عبارة عن مطامع لأفراد يقدمون الخدمات لدول لا تريد الاستقرار لليبيا ولا تريد تطبيق الديمقراطية”.

واختتم حديثه مؤكّدًا على أنّ ليبيا تمرُّ بأصعب مراحلها؛ لأنّ الحرب ليست بين الليبيين، وما تعاني منه البلاد عبارة عن حرب دولية استطاعت توظيف بعض الأيادي الليبية الضيّقة لمصالحها ومطامعها التي لن تنتهي إلا بوعي المواطن و الدول الكبرى، مشدّدًا على أهمية استثمار الفرصة وأولها مجلس النواب الذي عليه أن يلمَّ نفسه والوصول لمرحلة دائمة، لأن المراحل الانتقالية هي أرض خصبة للفساد.