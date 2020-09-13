بروكسل – افادت صحيفة “دويتشه فيله”، إن المفوضية الأوروبية لا تخطط لحظر استخدام العملات المشفرة.

وذكرت الصحيفة، أن نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، تطرق إلى الموضوع في لقاء وزراء مالية دول الاتحاد ببرلين.

ووفقا لـ فالديس دومبروفسكيس، ترى المفوضية الأوروبية العديد من الفرص في هذا النوع من العملات الرقمية. وشدد على أن بروكسل لا تريد “عرقلة الابتكارات، ولكنها ترغب بتسهيل استخدامها من خلال الضبط”.

لذلك، بحلول نهاية الخريف، تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام العملات المشفرة. وشدد المسؤول الأوروبي، على ضرورة إيجاد “التوازن الصحيح” بين الفرص والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

في وقت سابق، دعت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، إلى تنظيم صارم للاستخدام العملات المشفرة. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز، إن زملاءه “على قناعة قوية” بعدم جدوى العملات المشفرة الخاصة. وقال الوزير إن مثل هذه العملات “يجب حظرها إذا لزم الأمر”.

المصدر: لينتا رو