الولايات المتحدة – توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها في النهائي على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسرت أوساكا في المجموعة الأولى 1-6، قبل أن تنتفض وتحسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحتها بواقع 6-3 و6-3، لتفوز في المباراة التي استمرت لساعة واحدة و53 دقيقة.

وهذا اللقب هو السادس للنجمة اليابانية البالغة 22 عاما في مسيرتها الاحترافية والثاني في أمريكا المفتوحة بعد لقبها الأول عام 2018 الذي حققته على حساب صاحبة الأرض سيرينا وليامز، والثالث في بطولات الغراند سلام، حيث توجت العام الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا.

في المقابل، خسرت أزارينكا البالغة 31 عاما والحاصلة على لقبي غراند سلام (أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013) في نهائي أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة بعد عامي 2012 و2013.

المصدر: RT