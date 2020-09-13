تركيا – أعلن فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا أن بلاده على موعد قريبا مع بشائر جديدة بشأن اكتشافات الغاز في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال الوزير الفرصة للخوض في التوتر الجاري في شرق البحر المتوسط منددا بتصرفات دول بعيدة عن المنطقة وتتدخل دون حق، حسب “ترك برس”، “بهدف تحقيق آمالها في تبوأ مركز الزعامة بالاتحاد الأوروبي”.

واكد الوزير إنه “في حال استمرت تلك الدول (لم يسمها) بتصرفاتها غير المسؤولة، ستتحمل عواقب ذلك، لا يجب على أحد اللعب بالنار شرق المتوسط”.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا حققت اكتشافا لكميات ضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود خلال شهر أغسطس الماضي، من المفترض أن يعزز قوتها الاقتصادية وقوتها التفاوضية إقليميا ودوليا، ويؤثر في الواقع الجيوسياسي في حوض المتوسط الشرقي.

المصدر: وكالات