مصر – أثار تمسك إدارة النادي الأهلي بلاعبه صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء الاستغراب رغم الأزمات المثارة بشكل مستمر حول اللاعب والتي كان آخرها حجزه فى النيابة بعد حادث تصادم بسيارته.

وأثار صالح جمعة البالغ 27 عاما العديد من علامات الاستفهام بشكل دائم، فعلى الرغم من المهارات الفنية التى يتميز بها، إلا أنه كان مستبعدا دائما من الاختيارات الفنية لأي مدرب بسبب عدم انضباطه سلوكيا مع الفريق والتزامه بمواعيد التدريبات، وهو ما جعله أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبات والغرامات في تاريخ الأهلي.

وشارك صالح جمعة في 70 مباراة فقط مع الأهلي منذ انتقاله للنادي الأحمر صيف عام 2015 قادما من الدوري البرتغالى منهيا تجربة احترافية قصيرة.

وسجل 12 هدفا وصنع 13 آخرين، ودائما ما كانت تقف المشاكل في وجه تحقيق المزيد.

وأخلت نيابة قصر النيل، الجمعة، سبيل لاعب نادي الأهلي بعد حادث تصادم بسيارته أدى إلى تهشيم سيارتين في منطقة الزمالك.

وخرج اللاعب من قسم الشرطة بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما.

وأقر جمعة البالغ 27 عاما بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”