حجم تمويل الأردن لخطة الاستجابة للأزمة السورية 637 مليون دولار مقابل عجز بـ3 أضعاف

الأردن – أفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، إن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ نحو 637 مليون دولار خلال العام الجاري بنسبة تمويل فاقت بقليل 28 بالمائة.

وأضافت الوزارة أن عجز تمويل الخطة يقدر بنحو 2.002 مليار دولار منذ بداية العام إلى غاية 10 سبتمبر.

وتم إنفاق أموال الخطة على دعم اللاجئين السوريين بنحو 153 مليون دولار مقابل 134 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 350 مليون دولار لبند دعم الخزينة.

ويحظى تمويل الخطة بمساعدات من دول مانحة تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 371 مليون دولار، تليها ألمانيا بنحو 79 مليون دولار ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 60 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 49 مليون دولار متعددة المصادر.





يستضيف الأردن منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011 أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري على أراضيه.

المصدر: وسائل إعلام أردنية.