اليونان – أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن تخفيف الضرائب لتعزيز فرص العمل، وزيادة في الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال ميتسوتاكيس خلال كلمته الاقتصادية السنوية في مدينة “سالانيك” شمالي البلاد، إن “حكومته المحافظة ستنهي الضريبة العقارية في 26 جزيرة وستخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات.

وأضاف: “لا يمكن أن تكون أولويتنا أي شيء آخر سوى حماية فرص العمل، وسيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين وإنهاء ما يسمى برسوم ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد في 2021”.

وتابع: “الدولة ستعيد في أكتوبر المقبل 1.4 مليار يورو لأصحاب المعاشات الذين تقلص دخلهم خلال أزمة الديون في السنوات العشر الأخيرة”.

وقال إن “بلاده ستعزز قواتها المسلحة وسط التوتر مع جارتها تركيا بسبب موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط”، معلنا عن شراء 18 طائرة رافال وأربع فرقاطات وتحديث أربع أخرى.

وأضاف، أن “القوات المسلحة ستقوم بضم 15 ألف فرد خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وتوقف الانتعاش الاقتصادي اليوناني بعد تفشي “كوفيد-19” واجراءات مكافحته، وتراجع بمعدل سنوي 15.2% خلال الربع الثاني في مواجهة كورونا.

المصدر: “رويترز”