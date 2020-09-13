الرياض – أعلنت شركة كهرباء السعودية، محتكر الخدمة في البلاد، طرح صكوك خضراء دولية مقسمة على شريحتين بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.

وذكرت الشركة في افصاح للبورصة المحلية، الأحد، أن قيمة الطرح 650 مليون دولار لشريحة 5 سنوات بعائد ثابت 1.74 بالمئة، و650 مليون دولار لشريحة مدتها 10 سنوات بعائد 2.413 بالمئة.

وقالت الشركة إن الطلبات على الشريحتين معا تجاوزت 5.2 مليار دولار بنسبة تغطية تفوق 4 مرات.

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

و”كهرباء السعودية” مملوكة من الحكومة بنسبة 81.22 بالمئة، موزعة على 74.3 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، و6.92 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.

وتضررت المالية العامة للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم، بفعل هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أزيد من ثلثي الدخل المحلي، ودفعها للتوجه إلى أسواق الدين.

الأناضول