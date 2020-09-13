فنزويلا – أكدت شركة النفط الحكومية الفنزويلية أمس حدوث تسرب نفطي من خط أنابيب للنفط والغاز إلى الكاريبي قرب أكبر مركز لتكرير النفط في البلاد، مؤكدة أنها بدأت عمليات الإصلاح والتنظيف.

وذكر بيان للشركة أنه تم اكتشاف هذا التسرب في منطقة جولفيت دو كورو في ولاية فالكون خلال تفقد جوي. وأضاف أنه على الرغم من هذا التسرب فإن الشركة تضمن مواصلة توريد النفط لمجمع باراغوانا لتكرير النفط والذي يضم مصفاتي “أمواي” و”كاردون”.

وشهدت “أمواي” و”كاردون” انقطاعات متعددة في السنوات الأخيرة، حيث تنحي المعارضة باللوم فيها على سوء الإدارة وعدم وجود صيانة.

وتضررت فنزويلا من عقوبات أمريكية أدت إلى تفاقم نقص حاد في الوقود، وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الجمعة مبادرة جديدة لتوزيع الوقود، وقالت إنها تخطط لإقامة مشروعات تكرير جديدة دون أن تذكر تفاصيل.

المصدر: “رويترز”