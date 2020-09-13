روسيا – أعلنت الدكتورة يكتيرينا بورليايفا، خبيرة التغذية الروسية، رئيسة المركز الاستشاري والتشخيص “التغذية الصحية والرياضية” أن ورق الألمنيوم لن يضر بالصحة إذا استخدم بمراعاة شروط معينة.

وتشير الخبيرة، إلى أن ورق الألمنيوم يصلح للاستخدام في تحضير وحفظ الأطعمة. ولكن هناك مخاوف كثيرة من استخدامه، لأنه يحتوي على الألمنيوم، الذي يمكن أن تختلط جزيئاته بالطعام في درجات الحرارة العالية. فهل هذا صحيح؟

تقول الدكتورة “يغلف ورق الألمنيوم بطبقة أكسيد غير مرئية للإنسان، تمنع انتقال جزيئات الألمنيوم إلى الطعام. وهذه الطبقة تمنع تماس الألمنيوم مع الأطعمة. ولكن هناك ورق ألمنيوم تقني، يكون عادة مطلي بمواد أخرى، لا يمكن استخدامها في تحضير وحفظ الأطعمة، لأنها قد تلحق أضرارا معينة بالصحة”.

وتضيف ومع ذلك، لا يمكن استخدام ورق الألمنيوم في تحضير وحفظ بعض أنواع الأطعمة، وتقول، “يجب أن نتذكر دائما، أنه لا يمكن استخدام ورق الألمنيوم في تحضير وحفظ الأطعمة المحتوية على حامض، أو التي نحتاج في تحضيرها إلى الحامض، مثل الخل أو الليمون. لأن هذا قد يتلف طبقة الحماية، ما يسمح للألمنيوم بالاختلاط بالطعام”.

وتؤكد الخبيرة على الخصائص المهمة لورق الألمنيوم، وتقول “يمكن حفظ الأطعمة بورق الألمنيوم في الثلاجة، حيث سيحافظ على صلاحيته ونكهته فترة طويلة، ويكون محميا من الروائح الأخرى. ويمكن في حالات أخرى، استخدامه في طهو الطعام أيضا”.

المصدر: نوفوستي