ليبيا – أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا حول الهجوم على مديرية أمن المرج وتعرضها لمحاولة حرق أعلنت فيه دعمها الضمني لمهاجمة المديرية واصفة المهاجمين الذين قتل أحدهم بالمتظاهرين السلميين .

وأعربت البعثة في بيان صادر مساء الأحد تلقته المرصد بما نصه حرفيًا :” عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج ” .

ودعا بيان البعثة إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع من وصفتهم بـ ” المعتقلين والمحتجزين تعسفياً ” في إشارة منها لمن تم ضبطهم بعد الهجوم على المديرية ومنهم من أطلق النار وحاول إحراق المقر بمن فيه من عناصر شرطة وأمن.

فيديو | عدسة مواطن ترصد لحظة تعرض مديرية أمن #المرج لإطلاق نار ومحاولة حرق برمي أجسام مشتعلة داخل أسوارها من قبل مجموعة غيرت مسار المحتجين من التظاهر وسط المدينة ضد تردي الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء إلى مقر المديرية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/qQvV2zUavg — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020

وذكرت : ” البعثة جميع الأطراف في ليبيا بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ” .

وكان حكماء وأعيان ⁧‫المرج‬⁩ قد أعلنوا دعمهم وتضامنهم مع مديرية الأمن خلال زيارتهم لها بعد محاولة الهجوم عليها وإحراقها ، محملين المجموعات التي هاجمت المديرية واحتجت بعيدًا عن الساحات مسؤولية الشغب الذي حدث .

فيديو | حكماء وأعيان #المرج يعلنون دعمهم وتضامنهم مع مديرية الأمن ويحملون المجموعات التي هاجمت المديرية واحتجت بعيدًا عن الساحات مسؤولية الشغب . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/8G1EUmG7f4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020

وتابعت البعثة في بيانها : ” تأتي هذه التظاهرات، وتلك التي شهدناها مؤخراً في أجزاء أخرى من ليبيا، جراء إحباطات مستفحلة بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد. وتؤكد هذه التظاهرات الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام ” .

المرصد – متابعات