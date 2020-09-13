ليبيا – قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين سفير لبلاده في طرابلس، وذلك للمرّة الأولى منذ عام 2014، وسيتولّى هذه المهمّة الدبلوماسي الأسعد العجيلي.

وكانت تونس -وفقًا لموقع “إرم نيوز”- قد أوقفت بعثتها الدبلوماسية في ليبيا العام 2015، إثر خطف عشرة من العاملين بها قبل أن تعيد فتح القنصلية في 2018.

ويأتي تعيين العجيلي في سياق حركة دبلوماسية تمّ خلالها تغيير أكثر من 20 سفيرًا وقنصلًا جديدًا.

وكان المكتب الإعلامي لوزارة خارجية حكومة الوفاق، أعلن يوم 22 أبريل 2018 أنّ القنصلية العامّة التونسية استأنفت عملها في العاصمة طرابلس بطاقم دبلوماسي مكوّن من قنصل عامّ وثمانية موظفين.