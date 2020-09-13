الولايات المتحدة – تألق ليبرون جيمس وسجل 29 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليقود لوس أنغليس ليكرز لفوز ساحق على هيوستون روكيتس 119-96 ويبلغ نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “NBA”.

وأضاف كايل كوزما 17 نقطة لليكرز، كما سجل ماركيف موريس 16 نقطة وداني جرين 14 نقطة فيما ساهم العملاق أنطوني ديفيز بتسجيل 13 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة رغم أنه فقد الكرة ست مرات بسهولة.

وأنهى جيمس هاردين نجم روكيتس المباراة بتسجيل 30 نقطة، بينما اكتفى زميله راسل وستبروك بإحراز عشر نقاط بعدما سجل أربع رميات فقط من 13 محاولة.

وهذه أول مرة يتأهل فيها ليكرز إلى نهائي القسم الغربي منذ عشر سنوات. وسيلعب ليكرز في نهائي الغرب مع لوس أنغليس كليبرز أو دينفر ناغيتس. ويتفوق كليبرز 3-2 قبل خوض المباراة السادسة اليوم الأحد.

ورغم الخسارة المفاجئة في أول مباراة، حقق ليكرز أربعة انتصارات متتالية ليتفوق 4-1 ويفوز بسلسلة قبل نهائي القسم الغربي والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسجل ليكرز 19 من 37 رمية ثلاثية مقابل 13 من 49 لروكيتس.

المصدر: رويترز