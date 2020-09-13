مصر – بات مؤمن زكريا لاعب الأهلي، حديث الصحف الأوروبية بعدما احتفل محمد صلاح نجم ليفربول على طريقته بعد تسجيله هدف فوز فريقه في لقاء ليدز يونايتد السبت بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

ورد زكريا البالغ 32 عاما، على دعم صلاح له، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وهو يقوم باحتفاله الشهير رفقة صورة لمحمد صلاح وهو يقوم بالاحتفال ذاته معلقا عليها بشعار “القلب”.

واحتفل صلاح على طريقة زكريا فور تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 من زمن المباراة، بتأديته طريقة احتفال مؤمن زكريا المعتادة، وذلك بوضع يديه الاثنين على أذنيه والإشارة إلى رقم 8، وهو رقم القميص الذي يرتديه نجم الأهلي.

وأراد صلاح إهداء هدفه إلى زكريا والإعراب عن دعمه، بعد المرض الذي يستعد للسفر بسببه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة برنامجه العلاجي، حيث من المتوقع أن يبقى هناك عدة أشهر.

ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.

المصدر: facebook\MoamenZakaria8