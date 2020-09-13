فرنسا – أكد تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الأحد، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، طلب الرحيل عن “حديقة الأمراء” صيف عام 2021.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن مبابي صدم إدارة سان جيرمان بعد إبلاغهم بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي أنه يريد لعب موسم إضافي مع الفريق، كي يمنح النادي فرصة أخيرة للحصول على أموال من صفقة بيعه.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف 2022.

وعن خيارات مبابي المستقبلية، ذكرت الصحيفة أن مبابي مهتم باللعب مع مانشستر يونايتد، كما سبق أن أعلن إعجابه بليفربول ومدربه يورغن كلوب.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد الإسباني يوفر الأموال في فترة الانتقالات الجارية، لإنفاقها في الصيف المقبل على صفقة ضم مبابي إلى النادي الملكي.

المصدر: وكالات