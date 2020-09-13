مظاهرات غاضبة في صنعاء بعد جريمة تعذيب وقتل شاب بطريقة وحشية

مظاهرات غاضبة في صنعاء بعد جريمة تعذيب وقتل شاب بطريقة وحشية

اليمن – تظاهر المئات في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا بجريمة القتل والتعذيب التي راح ضحيتها الشاب المغدور به عبد الله الأغبري، وأظهر فيديو تعرضه للتعذيب على يد مجموعة من الأشخاص.

وطالب المتظاهرون بضرورة محاكمة القتلة والقصاص منهم، هاتفين بشعارات مثل “لن نرتاح لن نرتاح حتى يعدم السفاح”.

ووثقت الكاميرات تناوب 5 أشخاص في صنعاء، لمدة 6 ساعات على ضرب وتعذيب الشاب عبد الله الأغبري (19 عاما) الذي يعمل لديهم بمحل تجاري.

وانتقد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الأوضاع التي باتت عليها صنعاء، مشيرين إلى أنها “باتت غابة موحشة”

وذكرت صحيفة “المشهد اليمني” أن أحد المشاركين في جريمة تعذيب الأغبري حاول الانتحار بشرب مادة سامة بعد أن افتضحت جريمتهم وانتشرت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما أثارته من هول في الشارع اليمني وحتى خارج اليمن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية