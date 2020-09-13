الولايات المتحدة – حققت الأمريكية ميشيل واترسون انتصارا مثيرا على مواطنتها أنجيلا هيل بالنقاط، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد في لاس فيغاس، ضمن بطولة “UFC Vegas 10” للفنون القتالية المختلطة.

واستمرت المواجهة في الجولات الخمس، قبل أن تفوز واترسون بقرار الحكام.

وتم خوض الجولة الخامسة بوتيرة غاضبة وظهرت قوة النزال بالعلامات التي ارتسمت على وجه المقاتلتين.

وكان لدى واترسون ورم دموي في عينها اليسرى، بينما كانت هيل تعاني من كدمات في جميع أنحاء وجهها.

وأصبحت هيل أول مقاتلة أمريكية من أصل إفريقي تقاتل في حدث رئيسي في بطولة القتال النهائي UFC، ومع ذلك فقد خسرت في المعركة الثانية على التوالي بقرار الحكام، وفي رصيدها 21 انتصارا مقابل تسع هزائم.

المصدر: espn.com