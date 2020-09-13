ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية في بيان لها اليوم الأحد على أنها قد قامت بواجباتها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، مبينةً بأنها قد قامت من جانب آخر بحماية الممتلكات العامة والخاصة بموجب القانون.

الداخلية الليبية أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها مستمرة في القيام بما هو موکول إليها، كاشفةً بأنها لاحظت جنوح البعض من المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح.

وتابعت الوزارة في بيانها:” يعلم الجميع أن استقرار الأوضاع الأمنية الذي جاء تالية لقيام القوات المسلحة بتحري الوطن من الإرهاب كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيله ليس من المصلحة الوطنية إهدارها، كما أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية قد جاء نتيجة جهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الشرطة وقياداتهم ، ويعلم الجميع ما قامت به الأجهزة الأمنية والشرطية من مجهودات في كل ما يهدد الوطن ، وآخرها جائحة كورونا حتی سقط منهم شهداء نال منهم الوباء أثناء تأدية أعمالهم في المرافق الصحية”.

وأشارت الوزارة أن كافة أجهزتها مهمتها تتمثل في حماية الأرواح والممتلكات التي لا تكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه بأن صون وحماية مقراتها وأرواح منتسبيها التزام عليها يقع ضمن مهامها، داعيةً الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.

واختتمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بيانها بالقول:” هذا وطنكم يتعافى من محنة الإرهاب وتلك إداراتكم بها أبناءكم ونحن جميعا خدام لهذا الوطن” .