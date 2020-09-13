فلسطين – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 650 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، محذرة من إمكانية الإغلاق التام للأراضي الفلسطينية إذا انتشر الوباء في معظم المحافظات.

وأضافت الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته امس أنه تم تسجيل 191 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 5 من الوفيات الست سجلت في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة.

وتوزعت غالبية الإصابات الجديدة بين محافظات الضفة، ورصدت 88 منها في القطاع، وأشارت الكيلة إلى عدم ورود معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 36 مريضا يعالجون في غرف العناية المركزة، بينهم 11 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت: “إذا أصبحت معظم المحافظات موبوءة بنسبة معينة سنذهب للإغلاق الكامل”.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية