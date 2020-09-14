فيينا – استقرت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بالنسبة لخام برنت الذي يتعرض لضغوطات تكبح جماح صعوده، نتيجة تخوفات ضعف الطلب.

وما تزال الأرقام الصاعدة لتفشي فيروس كورونا، تضغط على الطلب العالمي، على الرغم من إجراءات لتخفيف القيود على حركة التنقل، واستئناف متسارع لرحلات الطيران عالميا.

وبحلول الساعة (06:20 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.02 بالمئة أو سنت واحد إلى 39.84 دولارا للبرميل.

بينما كان الصعود أكبر بالنسبة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.30 بالمئة أو 12 سنتا إلى 37.44 دولارا للبرميل.

ويعود ارتفاع أسعار الخام الأمريكي إلى عاصفة مدارية في خليج المكسيك، يتوقع أن تشتد خلال الساعات القادمة وتهدد بضعف الإنتاج، ما يمهد لارتفاع أكبر في أسعار الخام، خلال وقت لاحق من الجلسة.

وتراجع الطلب العالمي على النفط بمتوسط 15 بالمئة خلال النصف الأول 2020، على أساس سنوي، فيما يهدد تسارع الإصابات في أسواق استهلاكية رئيسة كالولايات المتحدة والهند والبرازيل، بضعف أكبر في الطلب.

الأناضول