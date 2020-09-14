ليبيا – أشاد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بدور مصر وإطلاعها باستقرار ليبيا ، فيما بدا أن حديثه يأتي في إطار الغزل المستمر بين أنقرة والقاهرة من جهة ، واستقبال الأخيرة لوفد من مجلس الدولة كان أحد أعضائه قادمًا من اسطنبول من جهة أخرى.

وقال صوان ، في تدوينة عبو صفحته على فيسبوك : ” مهما كان الاختلاف مع مصر في مواقفها من الأزمة الليبية، إلاّ أنها تظل أحد أهم الأطراف الفاعلة والمعنيّة باستقرار ليبيا والشأن الليبي بشكل عام، علاوةً على العلاقات التاريخية والمصالح المتشابكة بين الشعبين ” .

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو قد صرح اليوم عن وجود ما أسماها ” مساعي تُبذل داخل وخارج ليبيا للتخلص من حفتر ” فيما صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية مشيدًا هو الآخر بمصر متحدثًا عن تفاهمات بين أنقرة والقاهرة في الملف الليبي .

وقال صوان في معرض حديثه عن مصر : ” بعد أن أدرك الجميع فشل المشروع العسكري وما جرّه من دمار وخراب على ليبيا، فإن أي جهود ومساعي تساهم في إنهاء الاقتتال في ليبيا وترسيخ الاستقرار وتمهد لنجاح المسار السياسي هي محل ترحيب “.

ورحب القيادي الإخواني بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية مع بعض الأطراف الليبية، والذي أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

شكري يردُّ على مستشار أردوغان بشأن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخصُّ الملف الليبي. #ليبيا #المرصد https://t.co/P11MqgD3BC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 14, 2020

وكان هذا البيان قد أشار في ختامه إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين المصريين ومسؤولي الوفاق وفتح الباب للعمالة والتبادل التجاري ومجال النقل الجوي ، ضمن ما أسماه بعض المعلقين بـ ” التطبيع المصري مع الرئاسي ” وحلفائه في ظل ظرف سياسي وإقتصادي حساس بالمنطقة .

وعن تركيا والغزل القائم ، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ” نريد رؤية أفعال لا أقوال ” فيما قال نائب الرئيس التركي ياسين أقطاي أن الجيش المصري عظيم وشقيق ولن يخوض حربًا ضد تركيا .

بن شرادة: مصر ستستأنف الرحلات الجوية مع غرب #ليبيا خلال أيام. #المرصد https://t.co/dg7lUSrtkA — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 14, 2020

وفي حديث لـ “عربي 21” القطري ، أوضح الكاتب والصحفي التركي حمزة تكين المقرب من دوائر الحكم في تركيا ، أن توقيع مصر وتركيا لاتفاقية بحرية “جيدة”، غير مستبعد، وليس مستحيلا.

وتابع: “هناك كيانات بالداخل المصري تعمل وتضغط لتوقيع هذه الاتفاقية مع تركيا، وهناك جهات تعارض بطبيعة الحال”. وشدد تكين على أن هناك لقاءات تجري بين الجانبين بهدف الوصول إلى صيغة للاتفاق وكيفية توقيعه، مؤكدا أن تلك اللقاءات “مستمرة”.

وفي ختام حديثه ، قال صوان ، الوقت الذي ندعو فيه الحكومة المصرية إلى لعب دور فعّال وإيجابي تجاه إرساء الاستقرار في ليبيا، فإننا نشدد على أهمية ما جاء في البيان خاصة فيما يتعلق بوحدة ليبيا وسيادتها؛ كذلك تقديم الدعم الكامل للبعثة الأممية لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود المحلية والدولية الهادفة لحل الأزمة.

ويأتي كل ذلك في ضوء الحديث بالأروقة السياسية الليبية والدبلوماسية الأجنبية عن صفقة وتفاهمات سياسية تميل لها القاهرة بدلاً عن خيار الإنتخابات العاجلة وهي تشكيل مجلس رئاسي جديد يضم المستشار عقيلة صالح عن الشرق وخالد المشري عن الغرب وشخصية من الجنوب تمثل النظام السابق فيما يتولى فتحي باشاآغا رئاسة الحكومة التي ستنبثق عن هذا المجلس ، إلا أن أي تعليق او تسريب رسمي بالخصوص لم يصدر من أي جهة .

المرصد – خاص