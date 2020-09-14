إنجلترا – كشف النجم الألماني مسعود أوزيل، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، عبر حسابه في موقع “تويتر”، عن تشكيلة أحلامه.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، سبق لأوزيل أن جاورهم سواء مع المنتخب الألماني، أو مع فريقه السابق ريال مدريد والحالي أرسنال.

وعرفت التشكيلة تواجد لاعبين كبارا، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني سيرخيو راموس، والبرازيلي كاكا، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفيما يلي تشكيلة أحلام أوزيل:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس

في خط الدفاع: جيروم بواتينغ، فيليب لام، سيرجيو راموس، مارسيلو

في خط الوسط: كازورلا، تشابي ألونسو، كاكا، أنخيل دي ماريا، كريستيانو رونالدو

في خط الهجوم: كريم بنزيما

وكان أوزيل قد أمضى أربعة مواسم ناجحة مع ريال مدريد بين عامي 2010 و 2013، قبل انتقاله لنادي أرسنال، كما ساهم في تتويج منتخب بلاده ألمانيا بلقب مونديال 2014.

المصدر: RT