بروكسل – ضم الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، صوته إلى موجة غضب دولية من إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري، قائلا إن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية وإنه يعارضها في جميع الأحوال.

وقال متحدث باسم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان “الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات دون استثناء”.

وأضاف “حقوق الإنسان تظل سمة أساسية من سمات تواصلنا مع إيران. سنستمر في الحديث مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بهذا الأمر من خلال التمثيل المحلي للاتحاد الأوروبي في طهران وكذلك على مستوى الحالات الفردية مثل حالة الإعدام الأخيرة”.

وقوبل إعدام بطل المصارعة الرومانية أفكاري، بإدانة أيضا من قبل الولايات المتحدة التي تطبق عقوبة الإعدام على عكس الاتحاد الأوروبي.

ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت الماضي، خبر إعدام المصارع أفكاري، بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018.

وتقول أسرته إن إدانته استندت إلى اعتراف انتزع تحت التعذيب وتراجع عنه أفكاري في وقت لاحق، إلا أن النظام القضائي الإيراني رفض طعون المصارع على الحكم.

المصدر: رويترز