الحركة التي تسببت في طرد نيمار من مباراة كلاسيكو فرنسا

الحركة التي تسببت في طرد نيمار من مباراة كلاسيكو فرنسا

فرنسا – شهدت مباراة كلاسيكو كرة القدم الفرنسية، بين نادي باريس سان جيرمان وضيفه مارسيليا، التي أقيمت أمس الأحد، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري المحلي، أحداثا مؤسفة.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير إلى تقدم مارسيليا بهدف دون رد، نشبت مشاجرة بين نجوم الفريقين، ليضطر الحكم لطرد خمسة لاعبين، وهم، جوردان أمافي، داريو بينيديتو، من مارسيليا، بجانب لايفين كورزاوا، لياندرو باريديس، ونيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان.

وبدا من خلال لقطات الفيديو، أن سبب طرد النجم البرازيلي نيمار، يعود إلى ضربه أحد لاعبي فريق مارسيليا على مستوى الرأس.

وانتهت المباراة بخسارة باريس سان جيرمان بهدف دون رد، وهي الخسارة الثانية للفريق الباريسي في أول مرحلتين من الدوري، ليبقى في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أما مارسيليا، فقد حقق فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن مارسيليا وباريس سان جيرمان يملكان في جعبتهما مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات