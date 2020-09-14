السعودية – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع كامل القيود عن مغادرة المواطنين السعوديين المملكة والعودة إليها اعتبارا من أول يناير 2021.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، إنه صدرت “الموافقة الكريمة بالسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا”.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم كذلك السماح اعتبار من بعد غد بالدخول إلى المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقا للضوابط والإجراءات الصحية.

المصدر: واس